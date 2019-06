Appartamento in fiamme a Latisana

Un incendio divampato questa mattina, intorno alle 11, in una palazzina di Latisana, in via Leonardo da Vinci, ha richiesto l'evacuazione dell'edificio, in parte in fase di ristrutturazione.

Alcune persone sono state ricoverate in ospedale per sospetta intossicazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano insieme al personale del Distaccamento di Lignano, che hanno domato le fiamme. Per tutti gli accertamenti anche i Carabinieri della Compagnia di Latisana.