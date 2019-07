Appartamento in fiamme in via Crispi a Trieste

Appartamento in fiamme, ieri martedì 2 luglio, a Trieste, nella zona di via Crispi. L'incendio si è sviluppato in uno degli appartamenti all’ultimo piano di uno stabile, che è stato precauzionalmente evacuato. Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, personale del 118 che ha soccorso i residenti, nonché i tecnici della luce e del gas. La Polizia di Stato assieme alla Polizia Locale ha provveduto alla chiusura al traffico stradale e pedonale della via e delle zone limitrofe per consentire lasciare spazio ai mezzi di soccorso.