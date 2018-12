Approda in Friuli la truffa del falso assegno

Attenzione alla truffa del falso assegno. I privati che mettono in vendita online merce e oggetti di pregio, come orologi o penne di marca o altri beni di valore, possono finire nella rete di bande bene organizzate di truffatori.

I malviventi operano dalla zona di Napoli in tutta Italia, Friuli compreso. Presentano come pagamento assegni falsi, contraffatti molto bene, tanto che a volte non riescono a essere individuati neanche dagli appositi dispositivi in dotazione agli istituti di credito.

A finire nella loro rete è stati un professionista di San Daniele che ha postato su un sito web un annuncio per la vendita di un orologio a 8mila e 800 euro. L’uomo è stato contattato da un uomo di 41 anni di Napoli, dimostratosi subito interessato all’acquisto.

Il partenopeo ha inviato un assegno dell’importo richiesto dal sandanielese che gli ha consegnato l’orologio. Solo dopo, recatosi in banca, ha scoperto di essere stato truffato: l’assegno era falso molto ben contraffatto.

In questo caso i carabinieri di San Daniele, cui è stato denunciato il raggiro, sono riusciti a individuare il malvivente. Il 41enne è stato denunciato dagli uomini del luogotenente Alfredo Scudeler. I militari dell’Arma raccomandano a chi vende merce pregiata online di telefonare sempre alla banca, prima di concludere l’affare, per assicurarsi che gli assegni siano veri e coperti.