Approfittano delle festività: raffica di furti in Friuli

Ancora furti nel capoluogo friulano e nell’hinterland; approfittando dell’assenza dei proprietari per le vacanze natalizie, i ladri hanno razziato alcune abitazioni rimaste vuote.

Così i delinquenti, dopo aver scardinato una porta finestra, si sono introdotti in una casa di Campiformido dove hanno rubato numerosi gioielli, per un bottino da 6.000 euro.

Stessa sorte per un appartamento in pieno centro a Udine dove è sparita l’intera argenteria del corredo di nozze della nonna. Anche lì il danno ammonta a 4.000 euro. Su entrambi i furti sono in corso le indagini dei Carabinieri della compagnia di Udine, guidati dal capitano Romolo Mastrolia.