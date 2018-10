Apre la portiera e tramortisce una ciclista

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto questa mattina, verso le 11, a Udine, tra le vie Cosattini e Zanon. Una donna di 49 anni - J.L. le sue iniziali -, mentre stava pedalando in sella alla sua bicicletta, è stata urtata dalla portiera di un'auto in sosta. L'automobilista distratta, una 30enne del posto, avrebbe aperto la portiera proprio mentre la bicicletta stava sopraggiungendo. L'urto ha spinto la ciclista contro un autocarro in transito, guidato da un 62enne di Rivignano.

La 49enne è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale di Udine per accertamenti sanitari. Sul posto una pattuglia della polizia locale dell'Uti Friuli centrale.