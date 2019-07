Arrestato il rapinatore con la siringa

Martedì 23 luglio, il personale della Squadra Mobile della Questura di Udine ha arrestato, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Udine, un 38enne udinese, responsabile di tre rapine commesse nel capoluogo in giugno e luglio.

Il 12 giugno l’uomo, nel tardo pomeriggio, era entrato in una tabaccheria e, sotto la minaccia di una siringa, aveva costretto la titolare a consegnargli 200 euro, dandosi poi alla fuga. Il 27 giugno l’uomo aveva invece rubato a una donna straniera che transitava in bicicletta in una via del centro la borsa che teneva nel cestino, facendola anche cadere e procurandole lesioni.

Il 2 luglio, ancora sotto la minaccia di una siringa, costringeva una barista a farsi consegnare l’incasso della giornata.

L’attività esperita dagli agenti e gli elementi raccolti permettevano al pm titolare delle indagini di richiedere e ottenere la misura cautelare eseguita dai poliziotti.