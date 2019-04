Arrestato il re degli spacciatori del Pordenonese

I carabinieri del Nucleo Operativo di Portogruaro in collaborazione con l'Arma locale hanno rintracciato e arrestato ieri mattina a Pravisdomini un criminale seriale dedito da tempo allo spaccio di stupefacenti. Si tratta di un 33enne marocchino, con diversi precedenti alle spalle, osservato speciale dalla Forze dell'ordine negli ultimi due anni.

In questo periodo, da maggio 2017 a dicembre 2018, è stato visto vendere almeno in 200 occasioni – tutte documentate – diversi grammi di droga, in particolar modo cocaina e hashish. Le cessioni sono avvenute principalmente a Pravisdomini e Azzano Decimo; i destinatari erano giovani di Cinto Caomaggiore, Annone Veneto, Pordenone, San Stino di Livenza e Azzano Decimo.

Assolutamente di rilievo la sua 'carriera' criminale. Il 33enne, in Italia dal 2002, era solito entrare e uscire dal carcere. Terminata di scontare la pena, riprendeva la sua attività utilizzando alias e domicili differenti. Ben 15 le generalità adottate dal marocchino, abilissimo nell'eludere qualsiasi controllo di Polizia.

Le indagini sono partite in seguito ad alcuni piccoli sequestri e hanno registrao un svolta quando, lo scorso febbraio, il Pm Federico Facchin ha ottenuto sufficienti elementi per richiedere e ottenere la misura cautelare dal gip, Eugenio Pergola, scattata ieri. L’arrestato è stato condotto in carcere a Pordenone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.