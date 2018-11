Attenzione alla truffa della legna da ardere. In Friuli Venezia Giulia, infatti, è attiva da fine agosto una banda bene organizzata che mette annunci su un sito web e su Facebook: offre legname di buona qualità a circa 10 euro al quintale. Chi ci casca e ordina, ad esempio, 60 quintali di legna, poi se ne vede recapitare la metà ma il pagamento resta sempre lo stesso. I malviventi imbrogliano sul peso: non tutti riescono a rendersi conto subito, infatti, del volume del carico di legname scaricato in cortile con un camion. Chi ha l’occhio più esperto, come è successo a una famiglia di San Daniele e, ancora prima a Pordenone, e protesta, facendo osservare che il quantitativo di legname è decisamente inferiore, fa scattare un’indagine. Di questo tipo di truffa se ne sono occupati di carabinieri della stazione di San Daniele che nei giorni scorsi hanno denunciato due uomini residenti in provincia di Foggia di 24 e 20 anni. I truffatori, denunciati a piede libero dagli uomini del luogotenente Alfredo Scudeler, si erano fatti consegnare 600 euro per un carico di 120 quintali, per consegnarne poi solo la metà. A inizi ottobre altri due pugliesi erano stati individuati e denunciati sempre dai carabinieri di San Daniele. La banda sarebbe composta da una decina di persone che cercano di mettere a segno truffe in tutto il Friuli. Chi ritiene di essere finito nel mirino dei malviventi deve subito denunciare l’accaduto alla stazione dei carabinieri del suo paese.