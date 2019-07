Attivo il posto di Polizia a Lignano

Sarà attivo da domani, giovedì 4 luglio, il posto fisso della Polizia di Stato a Lignano Sabbiadoro.

Gli uffici saranno ubicati nei locali messi a disposizione e attrezzati dal Comune, in viale Europa 98 (telefono 0431.403131 fax 0431.403137).

Grazie all'impiego di personale e mezzi della Questura di Udine e dei Commissariati distaccati della provincia, nonché di unità di rinforzo provenienti da altri Uffici della Polizia di Stato, verrà garantito il controllo del territorio nella località balneare attraverso pattuglie automontate, proprio nel periodo dove si registra un maggiore afflusso di turisti.

L'attività sarà finalizzata a prevenire e contrastare furti in abitazione ed altri reati, ma anche quei comportamenti che offendono il decoro della città e la quiete dei turisti in vacanza, nel rispetto delle norme di legge e delle ordinanze sindacali previste.

In una prima fase i servizi saranno garantiti quotidianamente dalle 8 alle 20, con presenze straordinarie fino alle 24; dal 19 luglio al 19 agosto il posto fisso e le pattuglie saranno operative per tutte le 24 ore.