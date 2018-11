Aumentano gli incidenti stradali in Fvg e il numero dei feriti

Nel 2017 si sono verificati in Friuli Venezia Giulia 3.468 incidenti stradali che hanno causato la morte di 69 persone e il ferimento di altre 4.675. Rispetto al 2016, aumentano sia gli incidenti (+0,3%) che i feriti (+0,9%), in controtendenza con il dato nazionale (rispettivamente -0,5% e -1,0%); aumenta anche il numero di vittime della strada (+3,0%) a fronte di un aumento del dato nazionale del 2,9%.

Numero ai quali corrisponde anche un costo sociale che nel 2017, in Fvg, è stato stimato in quasi 340 milioni di euro, pari all'1,9% di incidenza per la nostra regione sul totale nazionale.