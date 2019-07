Aurisina, trovato il corpo senza vita del turista scomparso

E’ stato ritrovato questa mattina, intorno alle 11, il corpo senza vita del 30enne turista tedesco che, da ieri, era stato dichiarato disperso. Il cadavere è emerso al largo del porticciolo dei Filtri, a Duino Aurisina. Spetterà ora al medico legale chiarire le cause del decesso e stabilire l’identità della salma.

Nelle ricerche, scattate ieri, sono stati impegnati i Vigili del Fuoco, anche con il nucleo sommozzatori e l’elicottero partito dalla sede dei pompieri di Venezia, che ha sorvolato il tratto di mare, la Capitaneria di porto di Trieste e i carabinieri di Aurisina.

Lo straniero, appassionato di immersioni subacquee, mercoledì 3 luglio era uscito in solitaria con pinne e boccaglio, ma non aveva più fatto rientro. Solo ieri, però, era scattato l'allarme. Nella sua tenda erano stati ritrovati il portafoglio e altri effetti personali, ma non l'attrezzatura per le immersioni.