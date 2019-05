Auto 'impazzita' si schianta contro Villa di Toppo-Florio

Fuoriuscita autonoma a Buttrio, in via Sottomonte, nel primo pomeriggio. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Cividale del Friuli, intervenuta per i rilievi, un giovane della zona che era alla guida di una Toyota Corolla ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro il muro che delimita il parco di Villa di Toppo-Florio.

Gravi danni alla parte anteriore del mezzo ma per il giovane al volanti e per il passeggero che viaggiava con lui, non ci sono state per fortuna conseguenze sanitarie. Il veicolo è stato rimosso dal soccorso stradale. Nessun disagio per la circolazione.