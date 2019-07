Auto a fuoco nel garage, quattro intossicati

Quattro persone sono rimaste intossicate questa mattina, a seguito di un incendio che è scoppiato nella zona retrostante il Terminal Nord, a Udine, in una laterale di viale Tricesimo. Sul posto, dopo l'allarme, sono intervenuti subito i vigili del fuoco del Comando di Udine.

Da quello che si è potuto apprendere, pare che fossero in corso attività di manutenzione di una vettura e che il rogo sia divampato proprio a causa di un problema insorto durante i lavori. Il fumo nero della combustione si è steso all'edificio, una villetta a più piani. Una famiglia intera, composta da quattro persone, è stata soccorsa dal personale medico di due ambulanze che hanno trasportato poi gli intossicati in ospedale, per accertamenti. Nessuno, al momento, sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Tricesimo e il personale dell'Arma della compagnia cittadina.

Ingenti i danni per la villetta, che è stata dichiarata inagibile. Per tutti gli accertamenti procedono gli agenti della Polizia Locale di Udine.