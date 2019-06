Auto carambola lungo la Pontebbana

Schianto fra tre auto, nel pomeriggio, sulla statale Pontebbana, a Campoformido, con tre vetture coinvolte. Per cause in corso di accertamento da parte di una pattuglia degli agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Campoformido - Pozzuolo del Friuli, intervenuta per i rilievi e la viabilità, una Fiat Punto condotta da un ragazzo di 21 anni di Pasian di Prato, proveniente da Udine, è finita contro la fiancata di una Citroen Saxo in arrivo da Codroipo e guidata da un uomo di 47 anni di Casarsa.

Dopo l’impatto, la Punto si è capovolta, finendo la corsa contro una Hyundai guidata da una donna di 39 anni di Campoformido. Per fortuna solo qualche escoriazione per i conducenti, mentre sono rilevanti i danni ai veicoli. Rallentamenti al traffico per circa un'ora per permettere le operazioni di soccorso e di rilievo.