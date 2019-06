Auto contro bus a Trieste, un ferito

Un'auto è andata a schiantarsi contro un autobus di linea della Trieste Trasporti. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio, alle 13.10, all'incrocio tra via Mazzini e via San Spiridione, nel cuore di Trieste.

Sul posto è stata inviata una squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area e i mezzi coinvolti, dando assistenza al personale sanitario del 118 per soccorrere un ferito. Spetterà ora alla Polizia locale accertare le cause del sinistro.