Auto contro furgone, i mezzi finiscono nella vigna

Brutto incidente stradale questa mattina intorno alle 8 tra Trivignano Udinese e Percoto di Pavia di Udine. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, intervenuta per i rilievi e per la viabilità, si sono scontrati un furgone e una vettura.

Dopo l'impatto, entrambi i mezzi sono finiti nella vigna. L'auto si è ribaltata su un fianco. La persona alla guida della macchina è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo ed è stata liberata dai Vigili del Fuoco del Comando di Udine, intervenuti immediatamente a supporto del personale medico. Il ferito è stato trasportato in ospedale in ambulanza. Ha riportato lesioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita.