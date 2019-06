Auto contro i segnali stradali, tre feriti

Incidente, poco prima delle 16, in via Flavia a Trieste. Per cause ancora in corso di accertamento, all'altezza di via dei Frigessi un'auto sulla quale viaggiavano tre persone, una delle quali minore, ha perso il controllo, finendo la corsa contro un tabellone stradale all'interno dello spartitraffico.

I Vigili del fuoco accorsi sul posto hanno collaborato con il personale medico per liberare il conducente e un passeggero dall'abitacolo, mentre il minorenne era stato precedentemente estratto dalla macchina. Sul posto anche la Polizia Locale.