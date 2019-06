Auto contro un camion, feriti padre e figlia

Incidente stradale, nel pomeriggio, in via Codopè, a Pasiano di Pordenone. Poco prima delle 16, al 112 è arrivata una richiesta d’intervento per un’auto che si è scontrata con un camion. Nel violento impatto, la macchina si è rovesciata su un fianco. Due persone sono rimaste ferite: si tratta di una bimba di 5 anni, per la quale si è reso necessario il trasporto in ospedale a Udine con l’elicottero sanitario, e del suo papà, soccorso da un'ambulanza.

I vigili del fuoco di Pordenone hanno aiutato i paramedici e messo in sicurezza l’area del sinistro. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Sacile.