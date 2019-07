Nella notte tra lunedì e martedì ignoti hanno danneggiato gli specchietti laterali di alcune autovetture in sosta in via Udine, a Trieste. Sempre nella notte sono anche state rubate alcune componenti elettroniche da una Bmw, tra le quali la plancia e il navigatore, parcheggiata nei pressi della Stazione marittima e alla quale è stato rotto il deflettore sinistro. La Polizia di Stato indaga per risalire ai reponsabili e verificare se i due episodi sono collegati e attribuibili alla stessa mano.