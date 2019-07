Auto ferma sul passaggio a livello, treni in tilt

È ripresa alle 19.05 la circolazione ferroviaria fra Torviscosa e San Giorgio (linea Venezia – Trieste), sospesa dalle 17.50 per la presenza di un'auto ferma fra le barriere di un passaggio a livello. La macchina aveva attraversato mentre le sbarre stavano scendendo, ed è rimasta bloccata in località Arrodola, a Torviscosa.

I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 80 minuti, mentre due regionali sono stati limitati nel percorso.

Rfi rammenta che, per evitare questo tipo di inconvenienti e altri incidenti ancora più gravi, è necessario rispettare il Codice della Strada. Il passaggio a livello deve essere attraversato solo quando le barriere sono completamente alzate, attendendo, quindi, la completa riapertura. Quando le sbarre iniziano a chiudersi è assolutamente necessario fermarsi. E, quando sono abbassate, è vietato, oltre che pericoloso, tentare di sollevarle, scavalcarle o passarci sotto. Per la propria sicurezza e per quella degli altri è quindi necessario rispettare la segnaletica e i semafori stradali che proteggono gli attraversamenti ferroviari.