Auto fuori strada, un'anziana incastrata

Incidente poco prima delle 20 a Sacile, in via Strada Casut. Un'auto con a bordo quattro persone è uscita autonomamente di strada, finendo ruote all'aria nel fossato. Ad avere la peggio una donna anziana che è rimasta incastrata con un braccio sotto al veicolo.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Pordenone che, per liberarla, hanno utilizzato i cuscini Vetter, particolari dispositivi che sfruttando aria compressa, in grado di sollevare notevoli pesi. Le sue condizioni hanno richiesto il trasporto in ospedale tramite l'eliambulanza, una volta stabilizzata dal personale del 118.

Gli altri occupanti sono usciti autonomamente dall'auto e se la sono cavata con lievi contusioni. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Sacile.