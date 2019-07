Auto fuori strada a Pasiano, grave una 70enne

Questa mattina, poco prima delle 10, un'auto è uscita autonomamente di strada a Pasiano di Pordenone. L'incidente si è verificato in via Gradisca. La macchina, guidata da una 70enne, è finita rovinosamente nel canneto che corre lungo la via.

Sul posto è immediatamente intervenuta la Prima squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Pordenone. Difficili le operazioni di soccorso, a causa del violento impatto e della folta vegetazione che avvolgeva l'auto. I pompieri, assieme al personale sanitario, hanno lavorato per poter liberare nel più breve tempo possibile l'infortunata, che è stata poi trasportata in elicottero all'ospedale di Trieste, dove è ricoverata in prognosi riservata.

Le operazioni si sono conclude alle 11 con la messa in sicurezza del veicolo. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri di Prata di Pordenone.