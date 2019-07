Auto fuoristrada nella notte, grave un 55enne

Brutto incidente intorno alle 4 di questa mattiba a Fauglis di Gonars, in via IV novembre. Il conducente ha perso il controllo dell'auto, che è finita fuori strada. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario e un'ambulanza.

All'interno dell'abitacolo un uomo di 55 anni che è stato trasportato in volo all'ospedale di Cattinara, a Trieste. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Per tutti i rilievi e gli accertamenti i carabinieri. Si tratta di un friulano residente in zona. A Fauglis anche i vigili del fuoco.