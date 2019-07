Questa mattina, la prima squadra della sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste è intervenuta in viale Campi Elisi, all'altezza del supermercato, per un incidente stradale.

Un autoarticolato, per cause ancora da accertare, ha perso il carico: due contrappesi da 9,5 tonnellate sono andanti a colpire un'auto che sopraggiungeva. Illesi gli occupanti della vettura. I pompieri stanno mettendo in sicurezza l'area del sinistro. Sul posto la Polizia municipale.