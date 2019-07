Auto nel fossato lungo la Pontebbana, grave una donna

Grave incidente lungo la statale 13 Pontebbana all'altezza del bar "Spuntino di Campagna", a Codroipo, poco dopo le 17. La conducente di una vettura ha perso il controllo dell'auto ed è finita prima contro la testa del ponticello e, quindi, in un fosso dopo aver divelto 10 metri di guardrail.

Soccorsa dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento, intervenuti per primi sul luogo dell'incidente, la donna è stata trasportata in ospedale con l'ambulanza proveniente da Codroipo. La vettura marciava in direzione Pordenone-Udine. Sul posto la Polizia locale dell'Associazione Medio Friuli di Codroipo per rilievi e accertamenti. A supporto sono arrivati anche i vigili del fuoco volontari del Distaccamento di Codroipo.