Auto si schianta sui platani, ferito un giovane

Tremendo incidente stradale tra Terzo di Aquileia e Aquileia dove un ragazzo di Cervignano classe 1993 ha perso il controllo della sua auto, una Fiat 500 Abarth, ed è finito contro tre platani.

Tremendo l'impatto: diversi pezzi della carrozzeria sono finiti sulla strada e contro un'auto in transito, guidata da una ragazza classe 1983 della zona che, per fortuna, è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari con un'ambulanza e l'elicottero che poi ha trasportato in volo il giovane automobilista.

Il ragazzo ha riportato diverse botte e sospette fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per tutti gli accertamenti e i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale di Udine, mentre della messa in sicurezza dei mezzi si sono fatti carico i Vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.