Auto sotto un camion, tragedia in A4. Due i morti

Tragedia questa mattina, poco dopo le 7, lungo l’autostrada A4, fra Villesse e Redipuglia verso Trieste. Un’auto, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è finita sotto a un camion che era fermo in piazzola di sosta. Le due persone che viaggiavano a bordo della vettura sono decedute.

Il terribile incidente ha richiesto la chiusura del tratto e dell’entrata di Villesse e l’istituzione dell’uscita obbligatoria a Villesse.

Sul posto sono presenti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, il 118, il 115 e i soccorsi meccanici per gestire le complesse operazioni di rimozione della vettura, incastrata sotto il pianale del mezzo pesante.

Attualmente (alle 9) si registrano 5 chilometri di coda fra Palmanova e Villesse in direzione Trieste e code a tratti fra San Donà di Piave e Portogruaro sempre verso Trieste. L’apertura dell'autostrada dovrebbe avvenire in tempi brevi.