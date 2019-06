Auto svaligiata dai compagni di corso

Frequentavano, a Udine, lo stesso corso di formazione professionale. E condividevano l’appartamento per ridurre le spese. Protagonisti tre uomini abruzzesi, un 44enne di Chieti, un 40enne e un 32enne della zona di Pescara.

I due pescaresi hanno approfittato della situazione: si sono impossessati delle chiavi dell’auto del 44enne e hanno rubato dall’abitacolo denaro ed effetti personali. Quando se ne è accorto, l’uomo ha interessato il responsabile del corso e ha chiesto conto ai due compagni che, per tutta risposta, sono passati alle minacce. Alla fine, i Carabinieri li hanno denunciati per furto aggravato e minacce in concorso.