Auto vola nel cortile di una casa, grave un uomo

Pauroso incidente nella prima serata lungo la regionale 252, in comune di Bertiolo. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente una'Audi A1 e una Fiat 16. Nel tremendo impatto una delle due vetture è finita all'interno del cortile di una casa. L'altra è rimasta gravemente danneggiata lungo la carreggiata.

Un uomo è rimasto ferito in maniera molto grave: si tratta di un 81enne, trasportato in condizioni serie all'ospedale dal personale medico di un'ambulanza. Il pensionato viaggiava sulla Fiat.

È rimasta ferita anche la conducente dell'Audi, una ragazza di 21 anni, in modo più lieve.

Sul posto, per tutte le operazioni di messa in sicurezza delle auto incidentate, per il supporto al personale medico e per la messa sicurezza del luogo dello scontro, i vigili del fuoco del Distaccamento Volontario di Codroipo.