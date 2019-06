Autostrada, traffico intenso per il Corpus Domini

Tutto pronto per affrontare il primo, lungo fine settimana d’estate, che sarà piuttosto trafficato. Ai transiti dei pendolari del mare, infatti, si aggiungono quelli dei turisti provenienti da oltreconfine che, dopo Ascensione e Pentecoste festeggeranno il Corpus Domini. Austriaci e tedeschi approfitteranno delle quattro giornate di vacanza per raggiungere le località dell’Alto Adriatico. Potenziato, dunque, il personale ai caselli più “critici”: Latisana, San Stino di Livenza, San Donà di Piave e Trieste – Lisert.



I turisti da oltreconfine partiranno già mercoledì 19 giugno, giorno in cui l’autostrada A23 Palmanova – Tarvisio sarà infatti interessata al mattino da traffico sostenuto verso Palmanova che si intensificherà nel pomeriggio, mentre lungo la A4 Venezia – Trieste i transiti saranno piuttosto elevati in direzione Venezia.



Giovedì 20 giugno la circolazione sarà intensa al mattino in A4, verso Venezia, con possibili code e rallentamenti all’altezza del bivio A4/A23 (nodo di Palmanova); traffico intenso al mattino, sostenuto nel pomeriggio lungo la A23 in direzione Palmanova, con possibili rallentamenti in prossimità del nodo: più fluida, ma pur sempre sostenuta la circolazione in A57 Tangenziale di Mestre verso Venezia.



Venerdì 21 giugno sarà una giornata all’insegna del traffico sostenuto: in A4, verso Trieste, con possibili code in uscita alla barriera di Trieste Lisert nel corso del pomeriggio, in A23 in direzione Tarvisio e tutto il giorno in A57 in direzione Venezia, mentre sarà intenso in direzione Trieste.



Sabato 22 giugno la A4 sarà caratterizzata al mattino da traffico intenso con possibili code in uscita ai caselli cosiddetti “balneari”. Transiti elevati anche in A23 in entrambe le direzioni e in A57, sempre in entrambe le direzioni. Domenica 23 giugno, infine, giorno in cui lo stop ai mezzi pesanti (con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo) è in vigore dalle 7,00 del mattino alle 22,00 ci sarà un elevato flusso di transiti in A4 in direzione Trieste. Anche la A23 sarà interessata da traffico sostenuto, verso Tarvisio, mentre la A57 in entrambe le direzioni. Autovie raccomanda di informarsi prima di partire, consultando la app gratuita InfoViaggiando o chiamando il numero verde 800 99 60 99