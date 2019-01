Aviano, continua il caso acqua

Da diversi giorni, ad Aviano, è scoppiato un caso acqua. Molti residenti, a macchia di leopardo all'interno del territorio comunale, lamentano come, dai rubinetti, esca un'acqua dal colore e dal sapore insolito, particolarmente ferroso.

Le prime segnalazioni al Comune e a Hydrogea, la società che gestisce il servizio idrico, sono partite da un paio di settimane. L'azienda ha eseguito le prime analisi e i risultati hanno confermato che l'acqua è potabile. Ma i cittadini non si rassegnano e vogliono arrivare a una soluzione del problema.

In tanti si sono mobilitati, anche tramite le pagine social (come Se di Aviano se...). “L'acqua del rubinetto è sempre peggio”, "Anche oggi acqua imbevibile" si legge in vari post, che chiamano direttamente in causa anche il primo cittadino Ilario De Marco Zompit.

Del caso sono state informate anche Arpa e Azienda santaria, che hanno disposto ulteriori controlli. Si attende, insomma, di capire quale possa essere l'origine del problema.