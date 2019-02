Aviano, l'acqua non è più potabile

L’acqua di Aviano, nella gran parte del Comune, non è più potabile. Lo ha deciso il sindaco Ilario De Marco Zompit, a seguito di una comunicazione del responsabile del Dipartimento d prevenzione igiene dell’azienda sanitaria del Friuli occidentale.

Questo perché nonostante le azioni messe in atto il sapore e l’odore sgradevoli dell’acqua sono rimasti. In un primo momento sembrava che la situazione si fosse risolta, ma poi c’è stato un nuovo peggioramento.

Per cercare una più rapida soluzione possibile, nel pomeriggio l’assessore alla Sanità Riccardo Riccardi ha convocato una riunione urgente con Azienda sanitaria e Protezione civile. Nelle scuole avianesi già da un paio di settimane si beve solo acqua in bottiglia e da oggi sono entrate in funzione anche 12 cisterne per rifornire di acqua la parte della popolazione interessata.

Tuttavia, il sindaco, in attesa di nuovi controlli di Azienda sanitaria, Arpa e Hydrogea, che gestisce la rete idrica, ha sospeso l’erogazione di acqua ai fini alimentari.

Sarà comunque possibile usarla per scopi domestici, come l’igiene personale, la pulizia, il lavaggio di ambienti e stoviglie. In ogni caso, dai controlli effettuati finora, non risultano al momento rischi per la salute.

Un provvedimento cautelativo, insomma, ma che il sindaco ritiene doveroso. L’ordinanza che vieta l’utilizzo per scopi potabili, fino a nuova disposizione, vale per tutto il Comune ad accezione del Piancavallo, delle utenze che si approvvigionano autonomamente, della frazione di Gias servita dalla sorgente Pisul e da alcune vie che sono alimentate da un pozzo che si trova in zona industriale.