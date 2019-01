Aviano, provoca un incidente e fugge: preso dai Carabinieri

Parecchio lavoro sulle strade pordenonesi per i Carabinieri della compagnia di Sacile. I militari della stazione di Aviano hanno denunciato in stato di libertà per “omissione di soccorso e lesioni personali, fuga in caso di incidente con danni a cose e persone” un pastore 30enne, avianese. Nel corso della serata del 23 dicembre ad Aviano, all’incrocio tra viale San Giorgio e via Mazzini, l’uomo, alla guida di una Land Rover Freelander, ha tamponato una Fiat Tipo che lo precedeva condotta da un 43enne di Godega di Sant’Urbano con a bordo moglie e due figli minori. L’autore del sinistro si è dato alla fuga senza prestare soccorso ai malcapitati, i quali sono fini negli ospedali di Pordenone e Vittorio Veneto con diversi giorni di prognosi. Il 30enne è stato individuato dai Carabinieri di Aviano dopo accurate verifiche: l’uomo dovrà ora rispondere dei fatti alla procura della repubblica di Pordenone.



E oggi i Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sacile hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebrezza un 30enne rumeno, domiciliato a Pasiano di Pordenone che la scorsa notte all’1.30 a Pasiano era stato sorpreso alla guida di una Polo in stato di ebbrezza, con un tasso di alcolemia pari a 2,70 g/l. Patente di guida immediatamente ritirata e veicolo posto sotto sequestro. Stessa sorte per un 58enne, sudafricano, operaio, pregiudicato, domiciliato a Fontanafredda, pizzicato lo scorso 29 dicembre alle ore 23.15, dopo essere uscito di strada a Sacile lungo la Pontebbana. Guidava una Volvo S40 con un tasso alcolemico di 1,70 g/l.