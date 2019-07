Avviati i controlli della Polizia Locale di Grado in laguna

Sono iniziati oggi, oltre ai controlli da terra della pesca in laguna, quelli della Polizia Locale di Grado direttamente in acqua, grazie ad un’apposita imbarcazione. I controlli sono principalmente finalizzati alla pesca abusiva in laguna, oltre ai controlli sul rispetto dell’ordinanza sindacale in vigore, n. 26/99-07, con oggetto ‘Regolamentazione della navigazione all’interno della laguna di Grado’. “Ad oggi, da quando è entrato in vigore il nuovo regolamento per la pesca in laguna – riferisce il primo cittadino, Dario Raugna - sono stati rilasciati 127 permessi, a fronte dei quattro dell'anno scorso”.