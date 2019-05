Azienda sanitaria, a Pordenone funzionano le ferie solidali

Le ferie solidali? Funzionano anche nel pubblico. Un esempio concreto arriva dall’Azienda per l’assistenza sanitaria 5 Friuli Occidentale che, per prima in regione e tra le poche in Italia, ha approvato a metà marzo il regolamento che consente a tutto il personale del Comparto Sanità - infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici, amministrativi e dipendenti - che si trovino in condizioni di necessità di 'sfruttare' ore messe a disposizione da altri colleghi per particolari esigenze, ad esempio l'assistenza a un figlio malato.

Nei primi due mesi, ci sono già state alcune richieste andate a buon fine. L'Aas5 ha reso pubbliche, in forma rigorosamente anonima, le domande, consentendo così agli altri dipendenti, su base volontaria, di aderire, indicando il numero di giorni da cedere al collega in difficoltà.

"I dipendenti sono una risorsa preziosa e per l’Azienda Sanitaria il loro benessere è un principio importante, oltre che un obiettivo strategico", ha detto il Direttore Generale dell’Aas5, Giorgio Simon. Fin da subito i dipendenti si sono dimostrati molto sensibili all'iniziativa e si sono sentiti parte di una grande famiglia. Cedere parte delle proprie ferie è un atto di grande civiltà e solidarietà.

I casi, finora, hanno riguardato in particolare persone che avevano bisogno di prestare assistenza ai propri figli malati. E che, grazie al sostegno concreto dei colleghi, hanno potuto pensare solo al benessere dei propri cari, senza preoccuparsi di aver superato i giorni contrattualmente previsti per l'assistenza.