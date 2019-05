Bamboccioni, fannulloni, neet: lavorare costa troppa fatica

Glp, realtà friulana al vertice mondiale degli studi che si occupano di proprietà intellettuale, è tra le prime cinque aziende italiane del settore. Inutile dire che possono sperare di entrare a far parte di questo mondo soltanto i migliori tra diplomati e laureati. Eppure, negli ultimi tempi, i colloqui di selezione sono una vera delusione e dopo 40 anni di lavoro, venti dei quali trascorsi nell’ufficio amministrativo, Doriana Treppo, su invito del fondatore, Gilberto Luigi Petraz, ‘vuota il sacco’ sui giovani friulani e non solo.

“Cerchiamo personale qualificato – spiega la responsabile -, ma spetta a noi completare la formazione, perché il settore dei brevetti è altamente specializzato. Ci meravigliano le difficoltà dei ragazzi di oggi, che ovviamente, contribuiscono a far crescere la disoccupazione giovanile”.

Il ritratto che dipinge Treppo è demoralizzante. Bisogna sottolineare che molti candidati sono laureati e hanno superato abbondantemente i trent’anni. “Si presentano da noi – spiega la responsabile – ragazzi fragili, che si spaventano alle prime difficoltà. Noi formiamo consulenti in proprietà intellettuale, siamo una struttura internazionale e, quindi, è ovvio che abbiamo l’esigenza che i candidati conoscano l’inglese e siano almeno in grado di scrivere una e-mail ai nostri clienti in modo corretto. Il nostro è un mondo che corre – conclude - e bisogna stare al passo. Per molti giovani questo è troppo faticoso. Cadono dalle nuvole, sono fragili, irresponsabili e aspettano ancora che i genitori risolvano loro tutti i problemi”.

Non è soltanto questione di maturità, però. A fare di un candidato la persona giusta al posto giusto è anche l’educazione. Dote che manca a molti giovani, come dimostrano gli esempi che riportiamo di seguito.

La sede di Glp a Udine è a dir poco prestigiosa. Appena varcata la soglia, si respira un’aria elegante e sofisticata. Una persona mediamente educata (e di buon senso) dovrebbe subito capire che non è il caso di abbandonare il cappotto sopra una sedia, di gettare le cartacce fuori dal cestino e di lasciare in disordine la scrivania, terminato l’orario di lavoro. Eppure, tante comodità non bastano, o fanno sentire i dipendenti talmente a proprio agio da non tenere pulito neppure il bagno. Tanto che la direzione si è vista costretta a segnalare il problema.

Obblighiamoli a 20 anni a fare un mutuo, a progettare il loro futuro

La gestione del personale è un affare di famiglia per Alberto Giorgiutti, che nel 1995 è entrato a far parte dell’omonimo studio udinese, leader nel settore della gestione e amministrazione del personale. Giorgiutti non risparmia ai giovani parole dure e condanna pure i genitori. “Io ormai – spiega Giorgiutti - assumo soltanto ragazzi che dimostrano di essere responsabili. Per esempio dieci anni fa ho assunto subito al telefono una ragazza di 20 anni. Alla domanda, ‘perché cerchi lavoro?’, ha risposto di avere un mutuo sulla casa. Abbiamo firmato un accordo di reciproco vincolo per sette anni (patto di durata garantita). In questo modo noi eravamo certi di investire sulla formazione di un giovane motivato e lei era sicura di avere datori di lavoro certi per almeno sette anni. Le abbiamo riconosciuto una retribuzione ben superiore ai minimi contrattuali e abbiamo raggiunto il risultato: la ragazza oggi è una donna di 30 anni e ha già saldato il mutuo sulla casa. Ha raggiunto un’ottima formazione e professionalizzazione e non teme la precarietà. Si è sposata ed è madre di famiglia”.

Il lieto fine è che “con ragazzi che fanno progetti per il futuro – spiega il consulente - si crea lavoro e sviluppo per entrambi”. Negli ultimi 25 anni, però, l’unico caso riscontrato da Giorgiutti di ragazzo sotto i 25 anni con mutuo sulla casa è stato questo. “In Friuli, dove i giovani vivono coi genitori fino ai 30-40 anni, le famiglie dovrebbero ‘imporre’ il mutuo ai figli a 20 anni, cosi a 30 lo avrebbero già pagato”.

Ma soltanto chi ha un lavoro può accendere un mutuo... “E’ pieno di lavoro – assicura Giorgiutti -, almeno nei pubblici esercizi. Il problema è che molti giovani non vogliono lavorare la sera. Per fortuna, però, i ragazzi stanno migliorando e mi accorgo, confrontandomi con i miei studenti all’università, che ogni anno alla domanda ‘quanti di voi lavorano?’, aumentano le percentuali di mani alzate”.

Giorgiutti ha anche la sua versione di evoluzione darwinana. “Se un giovane deve mantenersi, pagare il mutuo o aiutare i genitori a pagare i debiti (lo fanno spesso gli stranieri), ecco che tutta la società cresce. Altrimenti, continuiamo, come genitori, a lasciare che i figli con il primo stipendio facciano il mutuo sull’auto nuova, comprino l’iPhone da 1.300 euro… Se, invece, il ragazzo fa il mutuo a 20 anni, ha una capacità di risparmiare 700 euro al mese (non avendo figli) per 13 mensilità. Facendo i conti, sono oltre 90mila euro in dieci anni. Il risultato è che un bicamere è quasi saldato”.

Un altro suggerimento è “comprare un bicamere e incassare l’affitto di una stanza per pagano il mutuo”. Le aziende più strutturate, visto che non trovano giovani maturi nel nostro territorio, spostano le sedi a Milano e Bologna. “Là – conclude Giorgiutti - il giovane non ha l’aiuto del genitore che gli porta il pranzo nel nido ogni giorno e, quindi, deve lavorare per mantenersi. Oltre che per il piacere di lavorare”. (m.l.s.)