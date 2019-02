Banche, i risparmiatori traditi chiedono aiuto alla Regione

Rimane alta la preoccupazione dei risparmiatori traditi delle Banche Venete, ancora in attesa di capire quale sarà la loro sorte. “Nonostante le numerose osservazioni inviate dalle associazioni dei risparmiatori al Ministero dell'Economia e delle Finanze dopo la presentazione di una bozza di decreto attuativo assolutamente insoddisfacente a causa anche di una norma istitutiva del Fondo che non ricalca quelle che erano le richieste della Cabina di Regia e dunque dei risparmiatori”, spiega la presidente di Consumatori Attivi, Barbara Puschiasis, “a oggi non abbiamo novità dal Governo sullo stato dei lavori per rendere operativi i risarcimenti. La nostra proposta resta quella d’intervenire subito affinché sia garantito un equo rimborso a chi è stato incolpevolmente coinvolto nei crack bancari del Veneto e del centro Italia senza doverli gravare dell'onere di dover, per l'ennesima volta, provare di essere stati vittime di una violazione massiva delle norme in materia finanziaria”.

“Ormai la commissione d'inchiesta, le vigilanze e la stessa magistratura hanno accertato le condotte, sanzionandole o comunque disponendo i rinvii a giudizio con specifici, puntuali e articolati capi d’imputazione per reati gravissimi come l'aggiotaggio, il falso in prospetto, l'ostacolo alla vigilanza”, continua Puschiasis.

“Chiediamo che il Ministro Tria accolga le nostre richieste e, con un Decreto legge, rimetta mano a una norma che, oltre ad essere sotto la lente dell'Europa, si traduce anche in un'illusione per i risparmiatori. Sollecitiamo anche il Presidente della Regione Fedriga affinché si faccia parte attiva, assieme a tutti i parlamentari del Fvg nella rappresentanza a livello nazionale delle istanze dei risparmiatori traditi così come sono emerse a gran voce anche dalla partecipatissima assemblea di sabato 23 febbraio a Udine”, prosegue la presidente di Consumatori Attivi.

“Invitiamo pertanto tutti i parlamentari del Friuli Venezia Giulia, il presidente Fedriga, la Giunta e il consiglio Fvg a partecipare alla riunione-conferenza stampa di sabato 2 marzo al Palazzo della Regione a Udine, in sala Kugy, alle 9.45 per raccogliere l'appello dei cittadini risparmiatori della nostra Regione”, conclude Puschiasis.