Banda devasta distributore di benzina

In azione la banda dei distributori a Cervignano del Friuli, in via Cisis, a Strassoldo. Poco prima delle 23.30 è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i carabinieri del Norm della Compagnia di Palmanova.

I militari hanno trovato la saracinesca scassinata, così come la porta d'ingresso degli uffici e del bar del distributore Q8.

Dalle immagini della videosorveglianza si vede una banda composta da quattro persone che agisce con il volto nascosto da un passamontagna e utilizza un potente Suv e un'utilitaria per poi darsi alla fuga.

I malviventi pare non siano riusciti a scassinare e a trasportare all'esterno le slot machine, che erano il loro obiettivo. Ingenti i danni. Sono in corso le indagini per capire chi siano i malviventi.