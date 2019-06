Poco dopo le 12.30, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maniago è intervenuta in località Molassa, in comune di Barcis, con due mezzi, per soccorrere un'escursionista che aveva accusato un lieve malore percorrendo il sentiero del "Dint".

Dopo aver raggiunto la signora ed effettuato una valutazione primaria delle sue condizioni, i soccorritori l'hanno accompagnata fino all'ambulanza, dove è stata visitata dal personale sanitario del 118 di Maniago.