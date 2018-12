Benzina: sconto confermato per il 2019

Gli automobilisti del Friuli Venezia Giulia potranno contare sugli sconti sul carburante anche per il 2019, senza alcuna variazione rispetto al passato. Lo ha deciso la Giunta Regionale che ha varato anche una serie di bonus per l’acquisto di auto ecologiche o meno inquinanti.

Chi acquisterà un’auto nuova o a km zero bifuel - quindi alimentata a benzina e metano Euro 6 - potrà contare su un bonus di 3mila euro; il bonus salirà a 4mila euro per le auto ibride (cioè quelle alimentate a benzina o diesel più il motore elettrico) e salirà ancora, a 5mila euro, per le auto interamente elettriche.

La novità veramente importante è che sono previsti bonus anche per l’acquisto di auto usate ecologiche o poco inquinanti: in questo caso il contributo della Regione sarà pari a metà di quello previsto per le auto nuove.

Altra novità importante è che non è previsto alcun limite di reddito per accedere ai bonus. La spesa complessiva prevista dalla Giunta regionale è di 1,4 milioni di euro per il 2019.

“Sono misure finalizzate ad abbattere l’inquinamento atmosferico causato dal traffico – ha spiegato l’assessore regionale all’ambiente, Fabio Scoccimarro, che ha proposto le norme – Puntiamo a rinnovare il parco macchine regionale favorendo la sostituzione di auto inquinamenti con auto ecologiche o di ultima generazione”.

Proprio in questa ottica è stato deciso la conferma degli sconti carburanti senza riduzioni e modifiche rispetto al 2019. "La riduzione dello sconto del 50%, di cui si era parlato nelle settimane scorse, avrebbe riguardato infatti 320.000 autoveicoli e – spiega Scoccimarro – se anche ciascuna di queste auto avesse deciso di fare un km per andare a fare il pieno in Slovenia o in Austria, sarebbero stati percorsi 320.000 km in più in Friuli Venezia Giulia. E a pagare sarebbe stato in primo luogo la qualità dell’ambiente".