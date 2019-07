Bici rubata a Udine, la trovano in vendita online

Qualche giorno fa, un giovane aveva denunciato alla Squadra Mobile della Questura di Udine il furto della sua bicicletta, una mountain-bike Whistle Patwin del valore di circa 450 euro, che aveva lasciato nell’androne interno degli Uffici del Comune, in via Stringher.

Le indagini hanno permesso di scoprire che la bici era stata messa in vendita su un noto sito di annunci pubblicitari. Gli agenti hanno, quindi, finto di volerla comprare. L’appuntamento è stato fissato per sabato mattina nel parcheggio di un supermercato in via Cividale. All’appuntamento si è presentato, in sella alla Mtb, un uomo di 44 anni, con al seguito un cane di grossa taglia. I poliziotti, dopo essersi qualificati, sono stati investiti dalla bici, nel disperato tentativo dell’uomo di darsi alla fuga, abbandonando anche il cane che, spaventato, aveva iniziato ad abbaiare contro le persone presenti.

L’uomo è stato inseguito e bloccato all’interno di un cortile; l’animale è stato recuperato, mettendo così le persone in sicurezza. Il 44enne è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Questa mattina, il Gip del Tribunale di Udine ha convalidato l’arresto. A seguito del rito direttissimo per entrambi i reati contestati, è stato condannato a 5 mesi di reclusione e 800 euro di multa.