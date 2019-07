Bimba rischia l'annegamento, allontanata la madre

Migliorano le condizioni della bambina di 7 mesi ricoverata in ospedale a Padova per annegamento, dopo essere rimasta sott'acqua troppo a lungo nella vasca del bagno di casa, in un paese alle porte di Udine.

La mamma, indagata per la vicenda dalla Procura di Udine, non potrà più avvicinarsi alla piccola. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale dei Minori di Trieste. La donna, già assistita dal Centro di Salute Mentale, era stata colta da malore dopo l'episodio. La bambina sarà affidata al papà e sarà nominato un curatore speciale.

Le indagini sono seguite dalla Squadra Mobile della Questura di Udine.