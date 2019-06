Bimbo di 8 anni scompare nel nulla, paura a Tarvisio

Momenti di paura ieri sera a Tarvisio. Intorno alle 19 è scattato l’allarme per un bimbo di 8 anni scomparso. Il piccolo si trovava assieme al papà, che stava tagliando la legna. Ad un certo punto il padre si è accorto che il figlio non c’era più. Non riuscendo a trovarlo da nessuna parte, ha allertato le forze dell’ordine.

Subito si sono mobilitate le squadre di ricerca, con Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del fuoco e personale del 118 in campo. Per fortuna, l’allarme è rientrato poco dopo: il bambino stava giocando e si era nascosto nel cortile.