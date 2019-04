Un bambino di 7 anni è stato investito nel tardo pomeriggio di ieri a Cervignano del Friuli, in via Trieste. Tutto è accaduto in pochi istanti. A travolgerlo è stato una cittadina di Turriaco. Il bimbo è stato trasportato al Pronto soccorso dell'Ospedale di Palmanova.

Non è in pericolo di vita. Per i rilievi accertamenti i carabinieri di Cervignano.