Bimbo investito da un'auto a Lignano

Un bambino di 4 anni che stava camminando in via Tarvisio, a Lignano, con il fratello di 18 anni, entrambi i turisti di nazionalità tedesca in vacanza nella località balneare, è stato investito da una vettura Bmw condotta da un uomo del posto.

È successo intorno alle 13, all'altezza del Villaggio Holiday. Il bambino pare sia corso in strada improvvisamente e abbia urtato la parte posteriore della Bmw.

Il conducente della vettura e il fratello maggiore lo hanno portato subito al pronto soccorso che si trova a pochi passi. Da lì il bambino è stato trasportato all'ospedale di Udine con l'elicottero sanitario. Per tutti i rilievi e per la viabilità, la Polizia locale di Lignano Sabbiadoro.