Bisiacaria: territorio a se stante, né friulani, né triestini

Quando si parla di identità il Bisiaco, solitamente, ha le idee chiare. “Né friulano, né triestino o giuliano, bisiac!”, risponderebbe un avventore nella centrale piazza di Vermegliano. Tale risposta non soddisferebbe totalmente le richieste di chi, negli scorsi giorni, ha sollevato dubbi e perplessità sulla ‘triestinizzazione’ del territorio goriziano, inteso nella sua interezza di ex provincia di Gorizia. Perché la storia ha reso questo piccolo lembo di terra, un po’ sospeso tra il mar Adriatico e le aspre colline carsiche, un unicum culturale, linguistico e identitario.



Se di identità si vuole parlare, unendola dunque alla storia il discorso diventa ben più complicato. Insomma, la Bisiacaria è più Friuli o più Venezia Giulia? C’è chi tira in ballo il Friuli storico, chi insegnamenti ricevuti a scuola dagli Anni ’20 in poi, che identificano la zona goriziana come similare a quella triestina. Per chiarire le idee ci sono poche persone in grado di dare una risposta non solo chiara e con fondamenti storici e attuali, ma pure autorevole. Tra di essi Ivan Portelli, presidente dell’Associazione culturale Bisiaca, tra gli ultimi sodalizi rimasti attivi e ben presenti sul territorio per difendere e valorizzare il ‘bisiac’.



“Il Bisiaco è una delle tante tessere di un mosaico linguistico e culturale molto complicato. Riprendere il passato e trasporlo nel presente è rischioso, in quanto i confini nei secoli passati erano molto mobili. Va studiato il percorso fino al presente. Di sicuro - chiarisce Portelli - i legami tra Monfalcone e il Friuli erano assai marcati, pur mantenendo la città e il suo territorio un’identità unica”. Va poi sottolineato che i tentativi, non ultimo quello dell’impero austroungarico di inizio Ottocento, di unificare il monfalconese a Trieste “abbia portato serie difficoltà, tanto da far fallire il progetto e far convergere la Bisiacaria sotto Monfalcone”.



Più che contesa tra due realtà a sé stanti, “vedrei la Bisiacaria ben inserita in un contesto del goriziano, con le sue peculiarità che, tutto sommato” conclude Portelli, “tra di loro si uniscono bene”.