Blitz del Noe a Trieste: scoperta un'azienda che non trattava i rifiuti speciali

Blitz dei carabinieri del Noe di Udine all’alba, a conclusione di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura di Trieste. Gli uomini del capitano Fabio Di Rezze stanno dando esecuzione, in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Puglia, a tre ordinanze di custodia cautelare e sono scattati i sigilli a un intero complesso aziendale che ha la sua sede in provincia di Trieste.

Perquisizioni e sequestri sono in corso anche a carico di altre tre società (non indagate), che operano nel settore del trattamento rifiuti, nelle province di Bari, Brescia e Venezia. E ancora, tre sono i decreti di perquisizione personale e sequestro a carico di altri tr indagati (residenti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Venezia).

I carabinieri del Noe hanno individuato una strutturata organizzazione criminale, attiva nell’ambito della gestione dei rifiuti speciali, che aggirava le normative producendo anche falsi documenti di trasporto. Di fatto effettuava lo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, costituiti perlopiù da contrappesi e valvole di pneumatici.

La società raccoglieva i rifiuti con i suoi autisti e i suoi mezzi su tutto il territorio nazionale; poi rilasciava agli interessati, perlopiù gommisti, falsi formulari. I rifiuti venivano destinati direttamente a impianti compiacenti in Lombardia, Veneto e Puglia, senza passare attraverso l’impianto operativo in provincia di Trieste per il trattamento necessario, come invece la normativa di settore prevede. Così l’azienda è riuscita a ottenere ricavi illeciti per 2 milioni di euro.