Brutte notizie per Gianpiero, non potrà essere operato negli Usa

Brutte notizie dagli Usa per Gianpiero, il militare affetto da sarcoma per il quale tantissime persone, nei giorni scorsi, si sono mobilitate. Dagli Usa, infatti, hanno dato risposta negativa alla famiglia. "Dopo un'attenta analisi delle cartelle cliniche e delle immagini, ritengo che Gianpiero non trarrà beneficio dall'intervento chirurgico, dato lo stadio avanzato del suo cancro in metastasi", hanno fatto sapere dallo staff del dottor Kato Tomoaki. "Ci scusiamo per la risposta negativa".

Una lettera che arriva proprio nel momento in cui, grazie alla solidarietà di molti, era stato possibile raggiungere la cifra necessaria per affrontare il viaggio e l'innovativa operazione messa a punto nella sua clinica statunitense del Columbia University Medical Center.

Barbara Rado, la moglie di Gianpiero, che aveva lanciato la raccolta proprio per permettere al marito e all'intera famiglia di continuare a sperare, non intende mollare. "Non ci arrendiamo, cerchiamo altrove". Queste le sue parole postate a commento dell'infelice diagnosi del dottor Kato.