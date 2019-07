Budoia, colpo in un’azienda agricola

Approfittando dell’assenza, per qualche giorno, del titolare, i malviventi hanno messo a segno un ingente colpo in un’azienda agricola di Budoia. E’ stato il proprietario, ieri, a denunciare il furto ai Carabinieri di Polcenigo che hanno subito aperto l’indagine.

L’impresa agricola, posizionata in aperta campagna, a grande distanza da altre abitazioni, è stata presa di mira nel weekend. Usando un mezzo pesante, i ladri si sono introdotti nella proprietà e, nei capannoni di deposito, hanno ‘prelevato’ due trattori, un carro botte per liquame, la botte per il diserbante, un forcone per pallets, un compressore ad aria e vario materiale da carpenteria e da giardinaggio, per un valore totale di circa 25mila euro.