Buja, nessun rapimento di minore

A Buja non c’è stato alcun rapimento di minore. Lo hanno stabilito i Carabinieri che hanno ricostruito quanto accaduto venerdì scorso, quando un uomo era stato ingiustamente accusato. Teatro della vicenda il parco comunale, abituale ritrovo di genitori e bambini. L’uomo aveva preso per mano il piccolo con l’unico scopo di riaccompagnarlo dalla madre. Ma il suo gesto era stato travisato. E, in rete, era immediatamente scattata la 'caccia all'orco'. Un orco, però, che in questo caso non esisteva, anzi.

Al protagonista, padre di famiglia e abituale frequentatore dell’area verde assieme alla figlia, mentre la bambina scorrazzava con la sua bici, si è avvicinato un bimbo che gli ha raccontato di aver litigato con un coetaneo. L’adulto lo ha tranquillizzato e invitato a far pace con l’amichetto. Il bambino a quel punto gli ha dato la mano e l’uomo l’ha accompagnato dalla madre, seduta a poca distanza. Poco dopo l’uomo ha lasciato tranquillamente il parco con la propria bambina. Ingnaro del tam tam 'social' che si sarebbe poi scatenato.

I Carabinieri, contattati per il 'tentato rapimento', hanno voluto vederci chiaro. E hanno completamente scagionato il malcapitato protagonista.